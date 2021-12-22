Более 100 детей эвакуированы из-за пожара в детском саду на Народной

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Народной, 85, локализован в 17:39. Огонь вспыхнул в помещении прачечной на последнем, третьем этаже и распространился на сорок квадратных метров.
Незадолго до половины шестого часа вечера возгоранию присвоили повышенный номер 1-бис. Число расчётов, которые привлекли к тушению, удвоили: на Народной работает 41 человек.
В детском саду находились 102 ребёнка и двадцать сотрудников. Все эвакуированы, сведения о пострадавших в МЧС не поступали.
В администрации уточнили, что детей и воспитателей разместили в соседнем здании. На Народную приехал глава района Алексей Гульчук, прокуратура начала проверку по факту инцидента.