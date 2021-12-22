На Народной по повышенному номеру сложности тушат детский сад

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Народной улице, 85 поступил на пульт дежурного в начале шестого часа вечера в среду. «Ясли-сад, происходит горение на третьем этаже в помещении прачечной на площади 40 кв. метров», — говорится в сообщении ведомства.

К тушению привлекли 35 пожарных и 7 единиц техники. В половине шестого часа вечера возгоранию присвоили повышенный номер 1-БИС. В 17:39 пожар локализовали.



В трехэтажном здании 1964 года постройки расположен детсад № 113. Он работает до семи часов вечера. Детей и персонал эвакуировали — в МЧС уточняют, что сведений о пострадавших среди них нет.