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На Народной по повышенному номеру сложности тушат детский сад

Пожар в здании детского сада тушат в Невском районе Петербурга вечером 22 декабря. Спасатели работают по повышенному номеру сложности.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Народной улице, 85 поступил на пульт дежурного в начале шестого часа вечера в среду. «Ясли-сад, происходит горение на третьем этаже в помещении прачечной на площади 40 кв. метров», — говорится в сообщении ведомства.

К тушению привлекли 35 пожарных и 7 единиц техники. В половине шестого часа вечера возгоранию присвоили повышенный номер 1-БИС. В 17:39 пожар локализовали.

В трехэтажном здании 1964 года постройки расположен детсад № 113. Он работает до семи часов вечера. Детей и персонал эвакуировали — в МЧС уточняют, что сведений о пострадавших среди них нет.

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