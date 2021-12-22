Испания выдала сбежавшего от ФСБ петербуржца. Полиция показала его возвращение в Россию

Как сообщает Генеральная прокуратура 22 декабря, в Россию под конвоем возвращают Евгения Теребова. По версии следствия, в октябре 2018 года он вместе с подельниками приобрёл партию растительного наркотика в особо крупном размере в Петербурге, запрещённое готовились перепродать, но не достигли успеха по не зависящим от преступников обстоятельствам.

«При транспортировке части наркотиков, предназначенных для продажи, один из участников группы был задержан. А самому Теребову удалось скрыться от следствия», — уточняет обстоятельства официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В международный розыск по каналам Интерпола жителя Петербурга объявили в сентябре прошлого года. Затеряться за границей ему не удалось — через месяц мужчину задержали в Испании.



Процедура экстрадиции заняла время, добиться выдачи удалось спустя более чем год. 22 декабря Теребов в сопровождении спецконвоя из сотрудников Интерпола и МВД России и ФСИН вылетел из Барселоны в Москву.



Напомним, ранее сообщалось, что из Болгарии в Россию в тот же день также экстрадировали бизнесмена из Петербурга, которого на родине обвиняют в мошенничестве на 305 млн рублей.