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Из Болгарии экстрадировали бизнесмена из Петербурга, обвиняемого в мошенничестве на 305 млн рублей

По требованию Генеральной прокуратуры РФ из Болгарии экстрадирован директор фирмы, обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и причинении многомиллионного ущерба России.

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Как сообщили 22 декабря в Генпрокуратуре, по версии следствия, не позднее июля 2014 года в Петербурге директор ООО «СПб-Риэлти» Борисов по предварительному сговору с другими лицами решил противоправно завладеть имуществом и правами пользования ОАО «Институт архитектурно-строительного проектирования». Для этого они ввели в заблуждение должностных лиц ТУ Росимущества в Петербурге, предоставив им пакет документов, содержавших ложные сведения, и получили доступ к управлению активами ОАО «ИАСП».

Затем злоумышленники подготовили и провели публичные торги, обеспечив незаконную передачу прав на имущество, на пользование имуществом и на взыскание дебиторской задолженности в размере более 7,5 млн рублей в пользу ООО «СПб-Риэлти». Таким образом, они похитили нежилые помещения, а также право требования на имевшуюся дебиторскую задолженность на сумму не менее 62 млн руб. После чего распорядились ими по своему усмотрению, продав третьим лицам и причинив ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 305 млн рублей.

Поскольку обвиняемый скрылся от российских правоохранителей за границу, его объявили в международный розыск. Задержали Борисова в Болгарии в октябре этого года. Тогда же от Генпрокуратуры РФ поступил запрос на его экстрадицию.

В ближайшее время обвиняемый в сопровождении спецконвоя будет доставлен из Софии в Москву.

Ранее «Фонтанка» писала, что власти Швейцарии одобрили экстрадицию в США россиянина, создавшего систему мониторинга СМИ для Кремля.

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