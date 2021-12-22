Из Болгарии экстрадировали бизнесмена из Петербурга, обвиняемого в мошенничестве на 305 млн рублей

Как сообщили 22 декабря в Генпрокуратуре, по версии следствия, не позднее июля 2014 года в Петербурге директор ООО «СПб-Риэлти» Борисов по предварительному сговору с другими лицами решил противоправно завладеть имуществом и правами пользования ОАО «Институт архитектурно-строительного проектирования». Для этого они ввели в заблуждение должностных лиц ТУ Росимущества в Петербурге, предоставив им пакет документов, содержавших ложные сведения, и получили доступ к управлению активами ОАО «ИАСП».



Затем злоумышленники подготовили и провели публичные торги, обеспечив незаконную передачу прав на имущество, на пользование имуществом и на взыскание дебиторской задолженности в размере более 7,5 млн рублей в пользу ООО «СПб-Риэлти». Таким образом, они похитили нежилые помещения, а также право требования на имевшуюся дебиторскую задолженность на сумму не менее 62 млн руб. После чего распорядились ими по своему усмотрению, продав третьим лицам и причинив ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 305 млн рублей.

