ЗакС попросит Мишустина включить Петербург в эксперимент по внедрению автоматизированной УСН

Заксобрание Петербурга обратится к премьер-министру России Михаилу Мишустину, а также председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой включить Петербург в число регионов-участников эксперимента по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Соответствующий проект постановления депутаты городского парламента одобрили на заседании 22 декабря сразу в обоих чтениях, передает корреспондент «Фонтанки».
«Налоговый эксперимент, который правительство Российской Федерации предлагает провести в четырех регионах нашей страны, направлен на максимальное упрощение бухгалтерской отчетности для малого и среднего бизнеса, — прокомментировал спикер Закса Александр Бельский. — По сути, речь идет о полной автоматизации этих процессов, которая исключает из них самый дорогой элемент — квалифицированного специалиста — бухгалтера.
Депутат пояснил, что при применении автоматизированной УСН расчет налога будет осуществляться уполномоченными органами на основании данных из личного кабинета предпринимателя в сети интернет или его счетам в банке. Компании в которых работает менее 5 человек и которые зарабатывают не более 60 млн рублей, смогут воспользоваться экспериментальным режимом.
Пока в списке пилотных регионов Москва и Подмосковье, Калужская область и республика Татарстан. По данным Бельского, поступления налогов по «упрощенке» от малого и среднего бизнеса в Петербурге составляют 6–7% доходов городского бюджета.