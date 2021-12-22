ЗакС попросит Мишустина включить Петербург в эксперимент по внедрению автоматизированной УСН

Заксобрание Петербурга обратится к премьер-министру России Михаилу Мишустину, а также председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой включить Петербург в число регионов-участников эксперимента по внедрению автоматизированной упрощенной системы налогообложения. Соответствующий проект постановления депутаты городского парламента одобрили на заседании 22 декабря сразу в обоих чтениях, передает корреспондент «Фонтанки».

«Налоговый эксперимент, который правительство Российской Федерации предлагает провести в четырех регионах нашей страны, направлен на максимальное упрощение бухгалтерской отчетности для малого и среднего бизнеса, — прокомментировал спикер Закса Александр Бельский. — По сути, речь идет о полной автоматизации этих процессов, которая исключает из них самый дорогой элемент — квалифицированного специалиста — бухгалтера.