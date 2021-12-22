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Парламент Петербурга устроил себе затяжные каникулы. Против был один депутат

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Петербургский парламент не будет заседать в последнюю неделю уходящего года и первую неделю после январских каникул в 2022 году. Депутаты 22 декабря проголосовали за установление перерыва в работе Закса, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Соответственно, заседаний не будет 29 декабря и 12 января. Против такого решения возразил коммунист Алексей Зинчук, который напомнил коллегам, что оба дня являются рабочими, а не выходными, и предложил «поработать побольше».

Когда по итогам голосования на табло в зале заседаний появились результаты, на членов парламента напал смех: против проголосовал только один депутат, вероятно, это и был Зинчук. 48 его коллег поддержали перерыв в заседаниях.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
класс!
а кто им табель закрывает?)
ФИО
Brevnault
"на членов парламента напал смех"
А должен был напасть понос.
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