Парламент Петербурга устроил себе затяжные каникулы. Против был один депутат

Петербургский парламент не будет заседать в последнюю неделю уходящего года и первую неделю после январских каникул в 2022 году. Депутаты 22 декабря проголосовали за установление перерыва в работе Закса, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Соответственно, заседаний не будет 29 декабря и 12 января. Против такого решения возразил коммунист Алексей Зинчук, который напомнил коллегам, что оба дня являются рабочими, а не выходными, и предложил «поработать побольше».

Когда по итогам голосования на табло в зале заседаний появились результаты, на членов парламента напал смех: против проголосовал только один депутат, вероятно, это и был Зинчук. 48 его коллег поддержали перерыв в заседаниях.