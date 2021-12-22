Доллар будет дорожать, уверен каждый третий россиянин. Опрос

Курс доллара в ближайший месяц будет расти, уверен каждый третий россиянин — 32%. Лишь 5% граждан РФ считают, что, наоборот, укрепляться будет российский рубль. Об этом 22 декабря сообщает независимая от государства служба социологии «Левада-центр»* (НКО, включённое Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента — Прим. ред.).

36% граждан считают, что соотношение курсов рубля и доллара в течение ближайших 30 дней «будет колебаться на нынешнем уровне». 27% не берутся прогнозировать будущие курсы валют.

При этом несколько раз в неделю курсами валют интересуется лишь 8% россиян. 74% граждан РФ не следят за стоимостью иностранных валют вовсе.



В потенциал роста другой понятной для россиян ценности — нефти — граждане верят менее охотно. Лишь 25% считают что «чёрное золото» будет дорожать в ближайший месяц. 32% считают, что цены на нефть останутся прежними. 6% верят в снижение стоимости нефтяных баррелей.



Что же касается инфляции и роста цен на продукты, то в 2021 году «цены на товары и услуги», которые покупает семья собеседника социологической службы, выросли на 30% для 58% россиян. Каждый четвёртый респондент (24%) говорит, что рост цен на продукты за год составил 30-50%. 11% россиян говорят о росте цен больше чем на 50%.

