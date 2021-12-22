Издатель книги «Люди Путина» урегулировал спор с Абрамовичем и извинился

Издательский дом HarperCollins заявил, что спор с российским миллиардером Романом Абрамовичем по делу о клевете в книге Кэтрин Белтон «Люди Путина» урегулирован.
Ранее Высокий суд Лондона признал клеветой девять заявлений об Абрамовиче, напечатанных в книге. Одно из них касается покупки футбольного клуба «Челси»: якобы сделка была осуществлена по просьбе президента РФ Владимира Путина, чтобы «подкупить британскую элиту». В качестве источника автор цитировала бывшего российского банкира Сергея Пугачева.
«HarperCollins и автор приносят извинения за эти аспекты книги, которые были прописаны не так точно, как им хотелось бы, и рады их прояснить», — цитирует 22 декабря заявление издателя РИА Новости.