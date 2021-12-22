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Издатель книги «Люди Путина» урегулировал спор с Абрамовичем и извинился

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Издательский дом HarperCollins заявил, что спор с российским миллиардером Романом Абрамовичем по делу о клевете в книге Кэтрин Белтон «Люди Путина» урегулирован.

Ранее Высокий суд Лондона признал клеветой девять заявлений об Абрамовиче, напечатанных в книге. Одно из них касается покупки футбольного клуба «Челси»: якобы сделка была осуществлена по просьбе президента РФ Владимира Путина, чтобы «подкупить британскую элиту». В качестве источника автор цитировала бывшего российского банкира Сергея Пугачева.

«HarperCollins и автор приносят извинения за эти аспекты книги, которые были прописаны не так точно, как им хотелось бы, и рады их прояснить», — цитирует 22 декабря заявление издателя РИА Новости.

Книга Кэтрин Белтон была опубликована в мае 2020 года под названием «Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад». Помимо Абрамовича иски к автору и издателю подали российские бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Шалва Чигиринский, а также «Роснефть». Причем в ходе одного из заседаний суда стало известно, что HarperCollins уже согласилось исключить из будущих изданий ряд фрагментов об Авене и Фридмане.

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Комментарии (3)

chip1
Конечно вранье, Абрамович отхватил свой кусок России еще до Путина!
Cashmare
и сплошь русские имена и фамилии, особенно фамилия роснефть
angel of death
а где почитать оригинал без исправлений? =)
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