Девять эпизодов о клевете. Абрамович выиграл суд в Лондоне у издателей книги «Люди Путина»

Пресс-секретарь российского олигарха рассказала изданию, что суд признал клеветой девять заявлений об Абрамовиче, напечатанных в книге. Одно из них касается покупки футбольного клуба «Челси»: якобы сделка была осуществлена по просьбе президента РФ Владимира Путина, чтобы «подкупить британскую элиту». В качестве источника автор цитировала бывшего российского банкира Сергея Пугачева.

Российский миллиардер Роман Абрамович выиграл иск у издательства HarperCollins и автора книги «Люди Путина» Кэтрин Белтон. Высокий суд Лондона постановил, что в книге содержатся ложные факты о бизнесмене, сообщила 24 ноября британская газета The Telegraph .

«Сегодняшнее судебное решение постановляет, что эти утверждения поданы, как факты, а не являются выражением мнения, как утверждали ответчики», — цитирует The Telegraph представительница Абрамовича.



При этом она уточнила, что, согласно постановлению судьи, дело может быть продолжено.



Книга Кэтрин Белтон была опубликована в мае 2020 года под названием «Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад». Помимо Абрамовича, иски к автору и издателю подали российские бизнесмены Петр Авен, Михаил Фридман, Шалва Чигринский, а также «Роснефть». Причем в ходе одного из заседаний суда стало известно, что HarperCollins уже согласилось исключить из будущих изданий ряд фрагментов об Авене и Фридмане.



Роман Абрамович с состоянием 14,5 миллиардов долларов занимает 12-е место в актуальном рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Среди богатейших людей планеты Абрамович на 142-й строчке.

