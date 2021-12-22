ДТП с грузовиком перекрыло и так суженный участок Октябрьской набережной

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Николай, у дома 18 по Октябрьской набережной грузовой автомобиль прижался к Renault Kaptur. На этом участке ведутся работы по прокладке электрокабеля, и дорога сужена до двух полос. Из-за ДТП оба ряда в сторону моста Александра Невского оказались полностью перекрыты, и объехать аварию можно только по тротуару.



По данным «Яндекс.Пробок», затор на набережной в сторону Зольной улицы растянулся уже почти на 1,5 километра и начинается после пересечения с улицей Дыбенко.

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На Митрофаньевском шоссе, перед виадуком в сторону Благодатной улицы, столкнулись два легковых автомобиля, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Этот «автомобильный тетрис» тоже перегородил два ряда, и другим участникам движения приходится объезжать ДТП по «встречке».

Со слов автомобилистов, пробка на шоссе в сторону Кубинской улицы тянется почти от Балтийского вокзала.

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