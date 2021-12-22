FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -6
73.82р83.32р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

ДТП с грузовиком перекрыло и так суженный участок Октябрьской набережной

Авария в месте проведения работ собирает пробку в Невском районе Петербурга днем 22 декабря. Объезжать ДТП водители вынуждены по тротуару. Еще один затор устроил «автомобильный тетрис» неподалеку от Балтийского вокзала.

2
Печать

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Николай, у дома 18 по Октябрьской набережной грузовой автомобиль прижался к Renault Kaptur. На этом участке ведутся работы по прокладке электрокабеля, и дорога сужена до двух полос. Из-за ДТП оба ряда в сторону моста Александра Невского оказались полностью перекрыты, и объехать аварию можно только по тротуару.

ПоделитьсяПоделиться

По данным «Яндекс.Пробок», затор на набережной в сторону Зольной улицы растянулся уже почти на 1,5 километра и начинается после пересечения с улицей Дыбенко.

ПоделитьсяПоделиться

На Митрофаньевском шоссе, перед виадуком в сторону Благодатной улицы, столкнулись два легковых автомобиля, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Этот «автомобильный тетрис» тоже перегородил два ряда, и другим участникам движения приходится объезжать ДТП по «встречке».

Со слов автомобилистов, пробка на шоссе в сторону Кубинской улицы тянется почти от Балтийского вокзала.

ПоделитьсяПоделиться

В целом улицы Петербурга сейчас загружены на 6 баллов. Это на 1 балл больше обычного для среды. Ожидается, что с 16 часов пробки начнут расти и к шести вечера достигнут 8 баллов.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Bilbo Baggins
А может заметку можно было назвать по другому? Грузовик двигался в своей полосе, но водитель на реношке решил схитрожoпить на сужении и перестроился в грузовик.
angel of death
летом копать не судьба было? идиоты..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний