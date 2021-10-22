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Проезд по Октябрьской набережной ограничат на два месяца

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Работы на коммуникациях ограничат проезд по Октябрьской набережной в Петербурге. В Приморском районе города и в Зеленогорске схему движения изменит ремонт дороги.

Как сообщает 22 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 23 октября по 24 декабря будет ограничено движение транспорта по Октябрьской набережной от улицы Дыбенко до дома 12 по Октябрьской набережной. АО «НЗЛ» будет прокладывать там электрокабель.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 23 октября по 5 ноября в связи с ремонтом дорожного покрытия ограничат проезд по Малой Десятинной улице от Десятинного переулка до Железнодорожной улицы. При этом с 30 по 31 октября движение на этом участке будет закрыто. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Также в связи с дорожным ремонтом с 23 октября по 14 ноября будет ограничено движение по Пухтоловской дороге в Зеленогорске от Рощинского шоссе до проспекта Ленина. Работы там тоже ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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