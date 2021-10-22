Проезд по Октябрьской набережной ограничат на два месяца

Работы на коммуникациях ограничат проезд по Октябрьской набережной в Петербурге. В Приморском районе города и в Зеленогорске схему движения изменит ремонт дороги.



Как сообщает 22 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 23 октября по 24 декабря будет ограничено движение транспорта по Октябрьской набережной от улицы Дыбенко до дома 12 по Октябрьской набережной. АО «НЗЛ» будет прокладывать там электрокабель.