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Оперштаб допустил пересмотр ограничений на авиасообщение из-за «омикрона»

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Действующие ограничения на авиасообщение между странами могут быть пересмотрены из-за глобального распространения «омикрон»-штамма COVID-19. Об этом 22 декабря заявили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Учитывая глобальное распространение варианта «омикрон», выявленного уже в 94 странах мира, и вновь полученные данные о характеристиках нового генетического варианта вируса SARS-CoV-2, дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации», — цитирует заявление оперштаба «Интерфакс».

Исследования ученых России и ЮАР подтвердили более высокую заразность «омикрона» по сравнению с другими штаммами. Непривитые переносят этот вариант коронавируса тяжелее, есть риск возникновения осложнений. У вакцинированных болезнь проходит легче.

По последним данным, в России выявлен 41 случай заражения «омикрон»-штаммом ковида. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, все заболевшие находятся в стационаре, их состояние стабильно.

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Комментарии (2)

angel of death
бла-бла-бла,... уже 2 года ни на что не способны....
пока в остальных странах есть яйца, чтобы закрывать границы, наши демонстрируют их отсутствие... увы.
Сталина на них нет...
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