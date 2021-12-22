Оперштаб допустил пересмотр ограничений на авиасообщение из-за «омикрона»

Действующие ограничения на авиасообщение между странами могут быть пересмотрены из-за глобального распространения «омикрон»-штамма COVID-19. Об этом 22 декабря заявили в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«Учитывая глобальное распространение варианта «омикрон», выявленного уже в 94 странах мира, и вновь полученные данные о характеристиках нового генетического варианта вируса SARS-CoV-2, дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации», — цитирует заявление оперштаба «Интерфакс».
Исследования ученых России и ЮАР подтвердили более высокую заразность «омикрона» по сравнению с другими штаммами. Непривитые переносят этот вариант коронавируса тяжелее, есть риск возникновения осложнений. У вакцинированных болезнь проходит легче.
По последним данным, в России выявлен 41 случай заражения «омикрон»-штаммом ковида. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, все заболевшие находятся в стационаре, их состояние стабильно.