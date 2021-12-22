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В Петербурге за один день госпитализировали больше 400 человек с COVID-19 и пневмониями

Госпитализация с коронавирусом в Петербурге держится на высоком уровне. Впервые за три дня она поднялась выше четырех сотен человек в день, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в опубликованной 22 декабря эпидемиологической справке, за сутки в «красные зоны» в Петербурге доставили еще 408 новых пациентов. В общей сложности на 8002 койках лежат уже 6054 человека. Из которых 586 — в реанимации, а 309 подключены к ИВЛ. Еще 25 446 — на амбулаторном лечении.

За минувшие сутки в Петербурге первично привиты 4580 жителей, закончили цикл — 16 431. Всего с начала кампании полностью вакцинированы 2,58 млн горожан. В запасе 1 млн доз.

Тем временем власти Петербурга решили смягчить ограничения и отложить QR-коды перед Новым годом.

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Комментарии (3)

тов
Уколись и увидишь райский ты сад
Без билета, денег и блата…
И теперь твоя жизнь – это плата за ад,
За незнание страшная плата.

Ниже просто немыслимо пасть.
Это доктор иль ангел в белом?
Героин получил безраздельную власть
Над душою твоею и телом.

Сам себе ты поставил безвыходный мат,
Мир твой – это больницы палата.
Да и вся твоя жизнь – это плата за ад,
За доверчивость страшная плата.

Ты избавиться хочешь, ты вырваться рад,
Перестать быть живым товаром
Для дельцов, что за деньги ссылают в ад.
А не даром, совсем не даром.

Звучит песня «Не коли»
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