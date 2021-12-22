В Петербурге за один день госпитализировали больше 400 человек с COVID-19 и пневмониями

Как говорится в опубликованной 22 декабря эпидемиологической справке, за сутки в «красные зоны» в Петербурге доставили еще 408 новых пациентов. В общей сложности на 8002 койках лежат уже 6054 человека. Из которых 586 — в реанимации, а 309 подключены к ИВЛ. Еще 25 446 — на амбулаторном лечении.



За минувшие сутки в Петербурге первично привиты 4580 жителей, закончили цикл — 16 431. Всего с начала кампании полностью вакцинированы 2,58 млн горожан. В запасе 1 млн доз.



Тем временем власти Петербурга решили смягчить ограничения и отложить QR-коды перед Новым годом.

