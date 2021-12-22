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Дзюба о сборной и Карпине: Не против сделать шаг навстречу, но не хочу быть крайним

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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба прокомментировал конфликт с Валерием Карпиным, из-за которого он оказался за пределами сборной России. Об этом Дзюба рассказала в подкасте «Больше спорта».

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковёрных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артёма Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает», — заявил Дзюба.

Напомним, что между Дзюбой и Карпиным существует давний конфликт, который длится ещё со времен его выступления за московский «Спартак». Подробнее об этом читайте здесь.

В августе на первый сбор национальной команды под своим руководством Карпин не вызвал Дзюбу. Своё решение новый главный тренер объяснил тем, что Артем находится не в лучшей форме.

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