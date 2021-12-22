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В Петербурге продлили особые полномочия Смольного в социальной сфере

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Смольному продлили полномочия принимать и менять меры социальной поддержки петербуржцев в период пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в законы города внёс губернатор Александр Беглов.

«В действующей редакции Социального кодекса указанные полномочия предоставлены Правительству Санкт-Петербурга до 31.12.2021 года. Внесенные изменения продлевают их до окончания действия на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности», — сообщили 22 декабря в пресс-службе губернатора.

Право оперативно вводить новые меры соцподдержки и «временные особенности» предоставления помощи правительство получило в апреле 2020 года. В начале декабря продление одобрили в первом чтении, против проголосовал только один депутат, двое воздержались.

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский обратил внимание, что правительство получает также полномочия устанавливать временные особенности мер соцподдержки. По его мнению, Смольный трактует это как право приостанавливать оказание помощи и вводить новые запреты.

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