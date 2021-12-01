Депутаты поддержали продление права Смольного принимать и менять меры соцподдержки петербуржцев в пандемию

Парламент Петербурга на заседании 1 декабря в первом чтении одобрил продление до конца 2022 года права правительства города оперативно вводить новые меры соцподдержки и «временные особенности» предоставления помощи во время пандемии коронавируса.
Автором законопроекта выступила парламентская комиссия по социальной политике. Презентуя инициативу, глава комиссии Александр Ржаненков пояснил, что изменения необходимы, чтобы дать правительству возможность оперативно принимать решения в условиях пандемии коронавируса.
Депутат от «Яблока» Борис Вишневский обратил внимание, что парламент, одобряя законопроект, дает правительству право в том числе устанавливать временные особенности мер соцподдержки. А именно изменять форму и порядок предоставления помощи, как сказано в пояснительной записке, «в целях обеспечения охраны жизни и здоровья граждан». По мнению депутата, Смольный трактует это как право приостанавливать оказание помощи и вводить новые запреты.
Пользоваться этими полномочиями Смольный может, пока действует режим повышенной готовности (он сопровождает Петербург последние полтора года) либо режим чрезвычайной ситуации. За проголосовали 44 депутата, двое воздержались, против проголосовал только один.