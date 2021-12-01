Депутаты поддержали продление права Смольного принимать и менять меры соцподдержки петербуржцев в пандемию

Парламент Петербурга на заседании 1 декабря в первом чтении одобрил продление до конца 2022 года права правительства города оперативно вводить новые меры соцподдержки и «временные особенности» предоставления помощи во время пандемии коронавируса.

Автором законопроекта выступила парламентская комиссия по социальной политике. Презентуя инициативу, глава комиссии Александр Ржаненков пояснил, что изменения необходимы, чтобы дать правительству возможность оперативно принимать решения в условиях пандемии коронавируса.