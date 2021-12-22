Заксобрание отклонило оппозиционные поправки по проекту приватизации ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»

Коммунист Ирина Иванова предложила вписать в законопроект, что распоряжение имуществом предприятия, которое будет реорганизовано, устанавливается законом города, то есть парламентом. Предложение поддержали только 17 депутатов — этого недостаточно, чтобы поправка считалась принятой.

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский предложил, чтобы решение об условиях приватизации ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», как и других унитарных предприятий, принималось законом Петербурга по представлению губернатора. Он добавил, что в противном случае город потеряет контроль над ситуацией. За проголосовали только 14 его коллег, двое воздержались, остальные не голосовали, и предложение не было принято.