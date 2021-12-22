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Заксобрание отклонило оппозиционные поправки по проекту приватизации ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга»

Парламент города на заседании 22 декабря не принял поправки оппозиционных депутатов, которые пытались дать Заксобранию больше полномочий по контролю за приватизацией предприятия, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

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Коммунист Ирина Иванова предложила вписать в законопроект, что распоряжение имуществом предприятия, которое будет реорганизовано, устанавливается законом города, то есть парламентом. Предложение поддержали только 17 депутатов — этого недостаточно, чтобы поправка считалась принятой.

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский предложил, чтобы решение об условиях приватизации ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», как и других унитарных предприятий, принималось законом Петербурга по представлению губернатора. Он добавил, что в противном случае город потеряет контроль над ситуацией. За проголосовали только 14 его коллег, двое воздержались, остальные не голосовали, и предложение не было принято.

Документ перешел в третье, заключительное чтение.

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Комментарии (4)

Артист ритуальных услуг
"остальные не голосовали" - т.е., не выполняли даже те малые функции, которые были на них возложены? А может и вовсе не явились на "рабочее место"..
ProstoZloy
"Документ перешел в третье, заключение чтение."
Пропал ГУП. "Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее."
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