В Петербург может выйти новая сеть продуктовых дискаунтеров

Ретейлер «О’Кей» не исключает запуска в Петербурге сети дискаунтеров «ДА!». Об этом 22 декабря сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на генерального директора группы компаний Армина Бургера. Но когда именно это случится, топ-менеджер не уточнил.



«Формат дискаунтеров «ДА!» применим для всей России. Очевидно, что Петербург как один из крупных городов на каком-то этапе также станет важным для экспансии сети. Пока сложно сказать, когда это случится, но мы точно придём с этой сетью в город на Неве», — отметил Армин Бургер.

