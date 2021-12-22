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В Петербург может выйти новая сеть продуктовых дискаунтеров

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Ретейлер «О’Кей» не исключает запуска в Петербурге сети дискаунтеров «ДА!». Об этом 22 декабря сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на генерального директора группы компаний Армина Бургера. Но когда именно это случится, топ-менеджер не уточнил.

«Формат дискаунтеров «ДА!» применим для всей России. Очевидно, что Петербург как один из крупных городов на каком-то этапе также станет важным для экспансии сети. Пока сложно сказать, когда это случится, но мы точно придём с этой сетью в город на Неве», — отметил Армин Бургер.

Бренд «ДА!» вышел на российский рынок розничной торговли в сентябре 2015 года. Изначально было открыто 35 магазинов для покупателей в Москве, Московской области и регионах, находящихся по соседству со столичным округом.

Запуск дискаунтеров в Петербурге также рассматривают «Магнит» и X5 Retail Group (в других регионах развивает бренд «Чижик»). Последней мешает ограничение по доле рынка. «Отчасти это зависит от наших коллег. Как только наша доля снизится благодаря тому, что они будут развиваться активнее, мы сразу же запустим у вас "Чижик"», — комментировал глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

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Комментарии (7)

-4°
Зря они так назвались, ой зря.....
f0ntan
Нерусский что-ли название писал? В Петербург можно только войти. Выйти можно только из Петербурга, а не в Петербург
Juli777
Какая разница, где покупать одни и те же продукты низкого качества из пальмы хоть в Да, хоть в Нет
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