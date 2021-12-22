Купить квартиру в Москве можно за 2,5 млн руб. — без туалета

Купить жильё в Москве можно относительно дёшево. И это будет даже не комната, а отдельная квартира, но площадь у неё — 10 квадратных метров.
Три самые дешёвые квартиры на вторичном рынке, которые выставлены на продажу в столице, описывает 22 декабря РИА Недвижимость. Первая в списке продается за 2,5 миллиона рублей. Она расположена на первом этаже 12-этажного дома 1983 года постройки в районе станции метро «Нижегородская». Её площадь 10 квадратных метров. В ней нет туалета, но, как поясняют в «Авито Недвижимость», при выходе на сделку продавец обещает установить его.
За 2,8 миллиона рублей предлагают студию в 13,2 квадратных метра у станции метро «Стахановская», сообщили в агентстве «Этажи».
На третьем месте — квартира за 2,85 миллиона рублей в 15 квадратных метров. По информации «Циана», она расположена уже в Новой Москве, от станции метро «Филатов Луг» до неё 10 минут на транспорте.