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Купить квартиру в Москве можно за 2,5 млн руб. — без туалета

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Купить жильё в Москве можно относительно дёшево. И это будет даже не комната, а отдельная квартира, но площадь у неё — 10 квадратных метров.

Три самые дешёвые квартиры на вторичном рынке, которые выставлены на продажу в столице, описывает 22 декабря РИА Недвижимость. Первая в списке продается за 2,5 миллиона рублей. Она расположена на первом этаже 12-этажного дома 1983 года постройки в районе станции метро «Нижегородская». Её площадь 10 квадратных метров. В ней нет туалета, но, как поясняют в «Авито Недвижимость», при выходе на сделку продавец обещает установить его.

За 2,8 миллиона рублей предлагают студию в 13,2 квадратных метра у станции метро «Стахановская», сообщили в агентстве «Этажи».

На третьем месте — квартира за 2,85 миллиона рублей в 15 квадратных метров. По информации «Циана», она расположена уже в Новой Москве, от станции метро «Филатов Луг» до неё 10 минут на транспорте.

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Комментарии (1)

265014641
квартира не может быть 10 м2. Это антисанитарно. главная санитарка России должна этим заниматься а не соваться в медицину, в которой она не смыслит ничего из-за своего санитарного образования.
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