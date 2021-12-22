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Искать военного под лавиной в Южной Осетии начали с помощью собак

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Кинологи подключились к поиску человека, пропавшего после схода лавины в Южной Осетии. Об этом 22 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«К работе привлечены 110 человек, 36 единиц техники, в том числе два кинологических расчета от МЧС России и три единицы техники», — рассказал представитель служб. ЧП занимаются Ситуационно-кризисный центр МИД России, Национальный центр управления обороной РФ и Центр управления сил МЧС Республики Южная Осетия.

Пятеро российских военнослужащих Южного военного округа 21 декабря, около 18:20, попали под лавину на выезде из Рокского тоннеля. Вечером из-под снега достали четверых. Двоих мужчин госпитализировали, двое погибли.

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