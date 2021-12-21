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Двое попавших под лавину в Южной Осетии российских военных погибли

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Двое российских военных, попавших под лавину в Южной Осетии, умерли. Об этом 21 декабря пишет ТАСС.

Одного из них нашли под завалами без признаков жизни, рассказал замглавы МЧС республики Ацамаза Бестауты. Он уточнил, что еще одного найти пока не могут. Всего под снегом оказались пять человек.

Еще один военный умер по пути в больницу, рассказали агентству в Минздраве Южной Осетии. Двое россиян госпитализированы. В пресс-службе Южного военного округа заявили, что они находятся в «состоянии легкой степени тяжести».

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Комментарии (3)

ssr
Там действительно важная точка, как только жеватель галстуков решил немного убить наших миротворцев, через этот тоннель его привели в чувство)))
Инкогнито2021
зачем они там?
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