В Петербурге всё ещё аномальный мороз. В прогнозе — резкий скачок температуры

В Петербурге утром 22 декабря около 10–12 градусов мороза, что, по данным «Яндекса», на 8 градусов ниже климатической нормы, а ощущается как минус 15 при повышенной влажности воздуха — 85%.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 22 декабря существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опускалась до минус 14–16, днём она составит минус 10–12 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

