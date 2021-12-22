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В Петербурге всё ещё аномальный мороз. В прогнозе — резкий скачок температуры

Снегопадов в среду не обещают, а вот в четверг может быть метель.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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В Петербурге утром 22 декабря около 10–12 градусов мороза, что, по данным «Яндекса», на 8 градусов ниже климатической нормы, а ощущается как минус 15 при повышенной влажности воздуха — 85%.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 22 декабря существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опускалась до минус 14–16, днём она составит минус 10–12 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до плюс 1 градуса. Сегодняшняя дневная температура — пониженная для 22 декабря, отмечает «Яндекс». Холоднее всего в этот день было в 1978 году, минус 24, а теплее всего — в 2015 году, плюс 7.

23 декабря, по прогнозу СЗ УГМС, придёт снег и метель, а температура за сутки совершит скачок от 14–16 ночью до 1–3 градусов ниже нуля днём. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться. Но это не оттепель: в пятницу снова немного похолодает.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (18)

265014641
я понимаю конечно что автор текста из Африки приехал. Но можно же как то и в африканскую башку вдолбить что -10 до -25 это вообще норма для спб.
а до -30 это уже холодно. ну а далее аномально (хотя по факту не аномально, на севере живем) просто перебор.
Да. И снега выпало не много, а мало. И мы платим за его уборку непотребные огромные деньги (если сравнить с зарплатами уборщиков то аномальные)
мы платим аномальные квартплаты и аномальные платы за уборку территории.
spb7771250
Соглашаясь с большинством предыдущих ораторов, призываю главного редактора к ответу за всё то позорище, которое происходит с его малолетними (и старородящими в том числе) кадрами. Может, имеет смысл вернуть изданию хоть немного достоинства?
hoboot
может они думают аномальность относительно средней за какой то период. а так для нормального человека это не аномальность, вот -30 вот я понимаю холодно морозно.
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