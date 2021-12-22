В Петербурге всё ещё аномальный мороз. В прогнозе — резкий скачок температуры

В Петербурге утром 22 декабря около 10–12 градусов мороза, что, по данным «Яндекса», на 8 градусов ниже климатической нормы, а ощущается как минус 15 при повышенной влажности воздуха — 85%.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 22 декабря существенных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опускалась до минус 14–16, днём она составит минус 10–12 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до плюс 1 градуса. Сегодняшняя дневная температура — пониженная для 22 декабря, отмечает «Яндекс». Холоднее всего в этот день было в 1978 году, минус 24, а теплее всего — в 2015 году, плюс 7.
23 декабря, по прогнозу СЗ УГМС, придёт снег и метель, а температура за сутки совершит скачок от 14–16 ночью до 1–3 градусов ниже нуля днём. Атмосферное давление будет интенсивно понижаться. Но это не оттепель: в пятницу снова немного похолодает.