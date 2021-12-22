В Фонтанном Доме открывается выставка-«натюрморт» в честь Иосифа Бродского

В Музее Ахматовой хранятся больше четырёх тысяч предметов, связанных с Иосифом Бродским — из них и составят новую часть постоянной экспозиции.

Организуя выставку, музейщики подчёркивают, что поэт ни разу не был в стенах Фонтанного Дома, и обещают соседство разных подходов к организации пространства: «ахматовская» часть останется в привычном виде, а экспозиция, посвящённая Иосифу Бродскому будет подчинена поэтическому ритму и свободным ассоциациям, а не хронологии. Автор экспозиции архитектор Сергей Палалко осмысляет стихотворение «Натюрморт» через корпус мемориальных вещей поэта и создает экспозицию-метафору: учитывая, как удачно он использовал этот приём на временных выставках, нас ждёт нечто свежее и многогранное.

В Музее хранятся автографы, документы, книги поэта, письма, фотографии, одежда, предметы обстановки из мест, где жил художник (Дом Мурузи, квартира в Бруклине, кабинет в Саут-Хэдли), видео-и аудио материалы. Одних фотографий Бродского в Музее хранится больше полутора тысяч, начиная с детских. Размещены предметы будут нетривиально: например, в центре музейного зала поставят диван, стол, секретер Бродского, корзину для бумаг. И все — в рамках концепции «Натюрморта». После открытия экспозиции музей обещает сделать её «новой точкой притяжения», запланированы издательский проекты, кураторские и просветительские инициативы.

Выставка «Иосиф Бродским. Натюрморт» откроется в Музее Анны Ахматовой 22 декабря 2021 и станет частью постоянной экспозиции. Для входа в музей нужен QR-код о вакцинации или перенесённой инфекции. 6+

Подробнее о выставке и истории ее создания читайте в материале "Фонтанки".

Анастасия Семенович

