Адвокату обвиненного в госизмене Сафронова Минюст приписал ту же статью

О новом письме Минюста Павлов рассказал 21 декабря в своих соцсетях. В подробном представлении о прекращении адвокатского статуса его составители объясняют, чем должен заниматься защитник, и перечисляют, сколько раз Павлов* не явился на следственные действия с участием своего подзащитного Ивана Сафронова. Это нарушает права и законные интересы обвиняемого, которые прописаны в Конституции, объясняет Минюст. «Уже несколько месяцев адвокат Павлов находится за пределами Российской федерации, продолжая, по его заявлениям, защищать интересы Сафронова. Однако, отказавшись фактически от защиты и поставив себя в положение, когда ее реальное осуществление невозможно, адвокат Павлов продолжает позиционировать себя как защитника, вводя в заблуждение и действуя вопреки законным интересам доверителя, руководствуясь соображениями собственной выгоды в виде накопления политического «капитала» и создания себе образа "борца за права человека"», — убежден Минюст.

Павлову также припомнили финансовые связи с иностранными организациями, признанными нежелательными, и статус иностранного агента. Вместе с уголовным делом в отношении самого адвоката его профессиональной и гражданской репутации нанесен существенный ущерб, считает регулятор.



«То есть Минюст самовольно внёс меня в этот реестр, а теперь требует лишить меня статуса, потому что я есть в реестре», — прокомментировал представление сам Павлов.



Он также выразил надежду, что Минюст ошибся в статье, а не дате — в документе сказано, что 27 апреля в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В действительности, насколько на сегодняшний день известно самому защитнику, он проходит обвиняемым только по делу о разглашении данных следствия.



Расследование дела Сафронова было завершено в прошлом месяце, и теперь его готовят для передачи в суд. Экс-журналиста и советника главы Роскосмоса обвиняют в сотрудничестве с чешскими спецслужбами, через которые обвиняемый передавал российские секреты в США. Например, о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии.

