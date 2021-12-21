«Газпром» утвердил рекордную инвестпрограмму на 2022 год

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2022 год. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба компании.



Объем инвестпрограммы не изменился в сравнении с проектом, одобренным правлением в конце ноября. Запланированный размер инвестиций составил 1,76 трлн рублей. Он превысил уровень 2019 года и стал рекордным.



Что касается бюджета, размер финансовых заимствований компании, как и было в проекте, составит 272,789 млрд рублей. «Покрытие обязательств «Газпрома» будет обеспечено без дефицита в полном объеме», — отмечается в сообщении.

