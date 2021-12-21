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«Газпром» утвердил рекордную инвестпрограмму на 2022 год

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Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2022 год. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба компании.

Объем инвестпрограммы не изменился в сравнении с проектом, одобренным правлением в конце ноября. Запланированный размер инвестиций составил 1,76 трлн рублей. Он превысил уровень 2019 года и стал рекордным.

Что касается бюджета, размер финансовых заимствований компании, как и было в проекте, составит 272,789 млрд рублей. «Покрытие обязательств «Газпрома» будет обеспечено без дефицита в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Предыдущая рекордная инвестпрограмма «Газпрома» была утверждена в 2019 году. Тогда ее объем составил более 1,32 трлн рублей. В «коронавирусном» 2020 году инвестиции были запланированы на уровне 922 млрд рублей, а в 2021 году — 1,185 трлн рублей.

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Комментарии (2)

Danik
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Провести Лигу Чемпионов по футболу!
Зениту СПб выиграть Лигу Чемпионов!
Таким образом, натянуть нос всяким Ливерпулям и Челси!
Представляете на сколько денег это тянет? Еще пару веток Северного потока за бугор даром построить!
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