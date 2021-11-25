Правление «Газпрома» одобрило проект рекордной инвестпрограммы в размере 1,76 трлн рублей

Как сообщили в пресс-службе «Газпрома» 25 ноября, правление общества одобрило освоение инвестиций на 1,76 трлн рублей. Из них 1,4 трлн рублей приходятся на капитальные вложения, 253 млрд рублей — долгосрочные финансовые вложения, 77 млрд — приобретение в собственность внеоборотных активов.
«В 2021 году был создан финансовый задел по оплате оборудования для реализации инвестиционной программы 2022 года. Поэтому объем финансирования инвестиционной программы на 2022 год запланирован ниже объема освоения — в размере 1 500 млрд рублей», — пояснили в компании.
По плану бюджета, объем финансовых заимствований «Газпрома» в 2022 году составит почти 273 млрд рублей. Окончательно параметры будут утверждены советом директоров общества.
Запланированная на 2022 год инвестпрограмма — рекордная. Последний раз инвестиции компании достигали пика в 2019 году, когда были утверждены в размере более 1,32 трлн рублей. В 2021 году их размер составил 1,185 трлн рублей, а в «коронавирусном» 2020 году — более 922 млрд рублей.