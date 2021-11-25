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Правление «Газпрома» одобрило проект рекордной инвестпрограммы в размере 1,76 трлн рублей

Правление ПАО «Газпром» одобрило проекты инвестпрограммы и бюджета на 2022 год. Запланированный размер инвестиций в размере 1,76 трлн рублей превысил уровень 2019 года и стал рекордным.

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Как сообщили в пресс-службе «Газпрома» 25 ноября, правление общества одобрило освоение инвестиций на 1,76 трлн рублей. Из них 1,4 трлн рублей приходятся на капитальные вложения, 253 млрд рублей — долгосрочные финансовые вложения, 77 млрд — приобретение в собственность внеоборотных активов.

«В 2021 году был создан финансовый задел по оплате оборудования для реализации инвестиционной программы 2022 года. Поэтому объем финансирования инвестиционной программы на 2022 год запланирован ниже объема освоения — в размере 1 500 млрд рублей», — пояснили в компании.

По плану бюджета, объем финансовых заимствований «Газпрома» в 2022 году составит почти 273 млрд рублей. Окончательно параметры будут утверждены советом директоров общества.

Запланированная на 2022 год инвестпрограмма — рекордная. Последний раз инвестиции компании достигали пика в 2019 году, когда были утверждены в размере более 1,32 трлн рублей. В 2021 году их размер составил 1,185 трлн рублей, а в «коронавирусном» 2020 году — более 922 млрд рублей.

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Комментарии (5)

***_555
Построят обещанную станцию метро у газроскрёба? Или всё на кораблики пустят и застройку парка 300-летия?
piterez
Как известно, прибыль Газпрома идет акционерам, среди кучи иностранных которых есть и государство российское... Но есть еще вариант - направить прибыль на инвестиционную программу - закончить дворец главаря, построить дворцы членам банды и распределить на капитальные объекты мафии... Тут никакого лукавства - все согласно решению Правления. В Правлении сидят люди главаря и представители людей главаря. Так что регламент не нарушен, все законы соблюдены. Радуйся народ! Пищи от удовольствия! Мычты сбываются!
ДуремарСПб.
Вот оно где логово коррупции.
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