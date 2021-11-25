Правление «Газпрома» одобрило проект рекордной инвестпрограммы в размере 1,76 трлн рублей

Как сообщили в пресс-службе «Газпрома» 25 ноября, правление общества одобрило освоение инвестиций на 1,76 трлн рублей. Из них 1,4 трлн рублей приходятся на капитальные вложения, 253 млрд рублей — долгосрочные финансовые вложения, 77 млрд — приобретение в собственность внеоборотных активов.



«В 2021 году был создан финансовый задел по оплате оборудования для реализации инвестиционной программы 2022 года. Поэтому объем финансирования инвестиционной программы на 2022 год запланирован ниже объема освоения — в размере 1 500 млрд рублей», — пояснили в компании.

