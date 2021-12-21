Число российских туристов в Петербурге в 2021 году превысит показатели до пандемии. Иностранцы — в пределах погрешности

В текущем году Петербург привлек 5,8 млн российских и 250 тыс. иностранных туристов. Об этом заявил 21 декабря вице-губернатор Максим Соколов.



Таким образом, Северная столица превзошла максимальный показатель 2019 года, когда было 5,5 млн гостей. По состоянию на середину декабря, туристы принесли в экономику города около 234 млрд рублей, добавил он.



Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2021 года в Петербург приехало 4,5 млн россиян. По итогам ждали около 5 млн человек.



При этом изначально власти прогнозировали, что город посетят 420 тысяч иностранных туристов. Нынешние 250 тысяч человек — это 5 % от показателей допандемийного 2019 года.

