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Число российских туристов в Петербурге в 2021 году превысит показатели до пандемии. Иностранцы — в пределах погрешности

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В текущем году Петербург привлек 5,8 млн российских и 250 тыс. иностранных туристов. Об этом заявил 21 декабря вице-губернатор Максим Соколов.

Таким образом, Северная столица превзошла максимальный показатель 2019 года, когда было 5,5 млн гостей. По состоянию на середину декабря, туристы принесли в экономику города около 234 млрд рублей, добавил он.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2021 года в Петербург приехало 4,5 млн россиян. По итогам ждали около 5 млн человек.

При этом изначально власти прогнозировали, что город посетят 420 тысяч иностранных туристов. Нынешние 250 тысяч человек — это 5 % от показателей допандемийного 2019 года.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
Вилами на воде прогноз нарисован.
Денеб
Интересно было бы посмотреть на корреляцию между числом туристов и числом заразившихся ковидом.....
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