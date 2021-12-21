Поправки об уголовном наказании для лихачей на дорогах приняли в первом чтении

Госдума РФ 21 декабря приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказания для лихачей на дорогах. Тех, кого лишение прав не останавливает от вождения и новых нарушений ПДД, предлагают сажать на срок до двух лет.
Законопроект вносит поправки в Уголовный кодекс РФ, которые устанавливают уголовную ответственность за нарушение ПДД водителем, подвергнутым административному наказанию и лишенным прав за повторное нарушение. Ужесточить наказание предлагается за превышение скорости более чем на 60 км/ч или за выезд на встречку либо встречные трамвайные пути, за исключением случаев, когда водитель объезжал препятствие.
Наказывать предполагается штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательными работами, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет с ограничением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет.