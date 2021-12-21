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Поправки об уголовном наказании для лихачей на дорогах приняли в первом чтении

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Госдума РФ 21 декабря приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказания для лихачей на дорогах. Тех, кого лишение прав не останавливает от вождения и новых нарушений ПДД, предлагают сажать на срок до двух лет.

Законопроект вносит поправки в Уголовный кодекс РФ, которые устанавливают уголовную ответственность за нарушение ПДД водителем, подвергнутым административному наказанию и лишенным прав за повторное нарушение. Ужесточить наказание предлагается за превышение скорости более чем на 60 км/ч или за выезд на встречку либо встречные трамвайные пути, за исключением случаев, когда водитель объезжал препятствие.

Наказывать предполагается штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательными работами, принудительными работами или лишением свободы на срок до двух лет с ограничением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет.

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Комментарии (14)

kоt-obormot
Предлагаю сразу на обочине расстреливать - чОуж мелочиться то.
AlBerkut
Ну да, а ещё и за все виды нарушений, в том числе и по первому разу, тариф надо 'проиндексировать', как минимум ещё один 0 добавить...
Где, в какой европейской стране, штраф за нарушение может быть 500 руб, то есть 250 со скидкой? Грубо говоря 4 евро... Например, в соседней Финляндии почём скорость превысить? А на красный проехать? А вторым рядом паркануться?
nikonian
Для начала бы лишение прав на 5 лет + конфискация автомобиля. Если пойман на каршеринге или на чужом автомобиле - штраф пару миллионов, если нечем заплатить - год общественных работ, электронный браслет на руку, запрет на выезд за пределы региона работ. Если же "отрицалово" - ну тогда уже в колонию. Если иностранец - отъем вида на жительство и высылка без права повторного получения ВНЖ.
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