Поправки об уголовном наказании для лихачей на дорогах приняли в первом чтении

Госдума РФ 21 декабря приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказания для лихачей на дорогах. Тех, кого лишение прав не останавливает от вождения и новых нарушений ПДД, предлагают сажать на срок до двух лет.



Законопроект вносит поправки в Уголовный кодекс РФ, которые устанавливают уголовную ответственность за нарушение ПДД водителем, подвергнутым административному наказанию и лишенным прав за повторное нарушение. Ужесточить наказание предлагается за превышение скорости более чем на 60 км/ч или за выезд на встречку либо встречные трамвайные пути, за исключением случаев, когда водитель объезжал препятствие.