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Законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах внесли в Госдуму

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, ужесточающий наказание для злостных нарушителей ПДД. В качестве крайней меры любителей погонять без прав предлагают сажать на два года.

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Документ опубликован на сайте Госдумы 17 декабря. Законопроект дополняет Уголовный кодекс новой статьей, которая устанавливает уголовную ответственность за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным водительских прав. Уголовное наказание предполагается за превышение скорости больше чем на 60 км/ч или выезд на встречную полосу либо встречные трамвайные пути, если водитель уже дважды попадался на аналогичных нарушениях и был лишен за это прав. При этом под статью не попадают случаи, зафиксированные комплексами автоматической фиксации нарушений.

Согласно поправкам, злостным нарушителям будет грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, до двух лет принудительных работ или лишение свободы на срок до двух лет. Во всех случаях наказание сопровождается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что, по статистике административных дел за 2020 год, «более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают ПДД», и 10% водителей грубо нарушают правила, повторно выезжая на встречную полосу.

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Комментарии (11)

hedgehog_
прям каждый день вижу толпы бегущих со скоростью 100км/ч по встречке пешеходов. и куда смотрят гибддшнеги?!
Kilrathi
Странный подход: если есть видеосвидетельство нарушения - это не считается, а если сотрудник на глаз определил - то статья. Неужто система фильтрации дала сбой и камеры на территории РФ стали фиксировать тех, "чье имя нельзя упоминать"? ;)
angel of death
давно пора делать проще - нарушил? сдал права на 1 год, а авто на штрафстоянку... прошёл год? получи права и авто обратно.... поверьте, этот метод заставит людей не нарушать.
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