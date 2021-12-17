Законопроект об уголовном наказании для лихачей на дорогах внесли в Госдуму

Документ опубликован на сайте Госдумы 17 декабря. Законопроект дополняет Уголовный кодекс новой статьей, которая устанавливает уголовную ответственность за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным водительских прав. Уголовное наказание предполагается за превышение скорости больше чем на 60 км/ч или выезд на встречную полосу либо встречные трамвайные пути, если водитель уже дважды попадался на аналогичных нарушениях и был лишен за это прав. При этом под статью не попадают случаи, зафиксированные комплексами автоматической фиксации нарушений.

Согласно поправкам, злостным нарушителям будет грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, до двух лет принудительных работ или лишение свободы на срок до двух лет. Во всех случаях наказание сопровождается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что, по статистике административных дел за 2020 год, «более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают ПДД», и 10% водителей грубо нарушают правила, повторно выезжая на встречную полосу.