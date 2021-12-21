В Свердловской области с нового года отстранят от учебы непривитых студентов

С нового года непривитых студентов в Свердловской области отстранят от учебы. Об этом 21 декабря сообщил замгубернатора региона Павел Креков.



«С нового года практически все высшие учебные заведения переходят на обычный режим работы. Но в условиях действия постановления об обязательной вакцинации этот очный режим работы коснется вакцинированных студентов. Будут установлены переходные сроки. Те, кто не вакцинирован, если он не имеет на это медицинских оснований, должен быть отстранен от учебы», — цитирует его РИА Новости.

