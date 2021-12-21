В Петербурге начался снегопад, пробки растут быстрее обычного

«Бордовые» пробки (то есть такие, в которых скорость движения минимальна) наблюдаются в центре города, в том числе на Невском, Каменноостровском проспектах, Кронверкской набережной, на Московском шоссе, где произошло ДТП. На КАД сложнее всего на южном участке — от Мурманского до Пулковского шоссе, причём на обоих кольцах.
За последние два часа «Яндекс» фиксировал «неожиданно плотное движение» на проспекте Славы и Народной улице (9 баллов к Московскому, что на 3 балла выше обычного) и «необычно плотную пробку» на Московском шоссе. Там 5 километров проезжают за 1 час 20 минут вместо обычных 16 минут.
Напомним, вчера вечером в Петербурге было 10 баллов. Утром 21 декабря максимум составил 7 баллов.