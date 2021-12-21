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Шойгу рассказал о запуске в космос аппарата «Купол», предупреждающего о ракетном нападении

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Пятый аппарат «Купол» космического сегмента системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) запущен. Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства с участием Владимира Путина.

«Наращиваются боевые возможности и технологии управления Единой космической системой. Запущен пятый космический аппарат «Купол», завершено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС с передачей его в опытную эксплуатацию», — рассказал Шойгу.

Ранее Путин на той же коллегии заявил, что в случае размещения ракет НАТО на Украине время их подлета до Москвы сократится до 7 минут.

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Комментарии (17)

266356944
мир, дверь , мяч
SU LUX INN
какой же Позор! из-за паранойи Купол отлетел в космос! грязные попытки Запугать соседнюю Европейскую страну, которая хочет Просто жить на своей сторонке!
262980381
Украина должна понимать - тявкать это одно, разместить ракеты нато это другое.
Шойгу надо публично сказать, что ответный ядерный или термоядерный удар будет нанесен по той стране, откуда стартует ракета по России.
И Украина станет одним большим Чернобылем, а вместо Киева - радиоактивное озеро.
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