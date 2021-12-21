Шойгу рассказал о запуске в космос аппарата «Купол», предупреждающего о ракетном нападении

Пятый аппарат «Купол» космического сегмента системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) запущен. Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства с участием Владимира Путина.



«Наращиваются боевые возможности и технологии управления Единой космической системой. Запущен пятый космический аппарат «Купол», завершено строительство Западного модернизированного командного пункта ЕКС с передачей его в опытную эксплуатацию», — рассказал Шойгу.

