ЗакС рассмотрит кандидатуру на пост финансового вице-губернатора Петербурга 22 декабря

Спикер петербургского парламента Александр Бельский уточнил, что представление о назначении Корабельникова уже поступило в Мариинский дворец. Планируется, что 22 декабря сначала его кандидатуру рассмотрят на заседаниях фракций, в рамках которых депутаты могут задавать претенденту вопросы. А затем парламент на пленарном заседании будет голосовать по вопросу утверждения Корабельникова на пост замглавы города.



Корабельников должен сменить на посту вице-губернатора Эдуарда Батанова. Претендент с 2015 года возглавляет комитет финансов города, причем до него эту должность занимал как раз Батанов.

