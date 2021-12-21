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ЗакС рассмотрит кандидатуру на пост финансового вице-губернатора Петербурга 22 декабря

Заксобрание Петербурга в среду, 22 декабря, рассмотрит вопрос о согласовании кандидатуры Алексея Корабельникова на пост вице-губернатора, отвечающего за финансовый блок. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Мариинского дворца.

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Спикер петербургского парламента Александр Бельский уточнил, что представление о назначении Корабельникова уже поступило в Мариинский дворец. Планируется, что 22 декабря сначала его кандидатуру рассмотрят на заседаниях фракций, в рамках которых депутаты могут задавать претенденту вопросы. А затем парламент на пленарном заседании будет голосовать по вопросу утверждения Корабельникова на пост замглавы города.

Корабельников должен сменить на посту вице-губернатора Эдуарда Батанова. Претендент с 2015 года возглавляет комитет финансов города, причем до него эту должность занимал как раз Батанов.

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Комментарии (2)

piterez
В банде - перестановки, бывший заменит нынешнего, а нынешней заменит бывшего... Сила банды в ее стабильности и недосягаемости.... Банда создана на условиях всеобщего согласия и одобрения...
ДуремарСПб.
Жулики смотрящего по городу за бабками нового поставят?Зачем читателям Фонтанки эта информация.
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