В Ленобласти смягчают коронавирусные ограничения перед Новым годом

За 10 дней до наступления Нового года правительство Ленинградской области смягчило ограничения, введённые в регионе из-за пандемии коронавируса. Изменения в «антиковидное» постановление 21 декабря подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе главы и правительства региона, все они связаны с предстоящими праздниками и отдыхом.
Согласно внесённым в документ поправкам, родителям в Ленобласти теперь разрешат посещать утренники в детских садах и школах — для этого нужен будет QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до мероприятия.
Кафе и рестораны с ковид-паспортом смогут работать в новогоднюю и рождественскую ночь до 02:00, но у их посетителей должны быть при этом «антиковидные» документы.
Также определена работа детских оздоровительных лагерей до 1 марта 2022 года: необходимые медицинские документы и условия пребывания во время смены.
Постановление вступает в силу с 21 декабря.
Ранее «Фонтанка» писала, что власти Петербурга намерены принять решение об отсрочке QR-кодов в общепите и ретейле на этой неделе.