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В Ленобласти смягчают коронавирусные ограничения перед Новым годом

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За 10 дней до наступления Нового года правительство Ленинградской области смягчило ограничения, введённые в регионе из-за пандемии коронавируса. Изменения в «антиковидное» постановление 21 декабря подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе главы и правительства региона, все они связаны с предстоящими праздниками и отдыхом.

Согласно внесённым в документ поправкам, родителям в Ленобласти теперь разрешат посещать утренники в детских садах и школах — для этого нужен будет QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до мероприятия.

Кафе и рестораны с ковид-паспортом смогут работать в новогоднюю и рождественскую ночь до 02:00, но у их посетителей должны быть при этом «антиковидные» документы.

Также определена работа детских оздоровительных лагерей до 1 марта 2022 года: необходимые медицинские документы и условия пребывания во время смены.

Постановление вступает в силу с 21 декабря.

Ранее «Фонтанка» писала, что власти Петербурга намерены принять решение об отсрочке QR-кодов в общепите и ретейле на этой неделе.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Электорату узду послабляют ненадолго.
тов
Бабло опять победило зло.

Иначе коттеджи не снимут.

Никакой пандемии нет.
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