В Ленобласти смягчают коронавирусные ограничения перед Новым годом

За 10 дней до наступления Нового года правительство Ленинградской области смягчило ограничения, введённые в регионе из-за пандемии коронавируса. Изменения в «антиковидное» постановление 21 декабря подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Как уточнили в пресс-службе главы и правительства региона, все они связаны с предстоящими праздниками и отдыхом.



Согласно внесённым в документ поправкам, родителям в Ленобласти теперь разрешат посещать утренники в детских садах и школах — для этого нужен будет QR-код о вакцинации, перенесённом заболевании или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до мероприятия.

