Путин: Современные военные конфликты идут не по шаблону, России нужны кадры для «нестандартных решений»

Современные военные конфликты развиваются не по шаблону и требуют оригинального подхода. Об этом 21 декабря на расширенной коллегии Минобороны заявил Владимир Путин.



«В современных военных конфликтах побеждает тот, кто принимает нестандартные решения. В России нужно готовить соответствующие кадры», — подчеркнул президент.



Он добавил, что зачастую успех зависит от «выверенности и быстроты принятия решений в военной сфере», для чего нужно развивать системы искусственного интеллекта. «Российская армия должна освоить новые способы действий», — подытожил Путин.

