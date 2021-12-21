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Путин: Современные военные конфликты идут не по шаблону, России нужны кадры для «нестандартных решений»

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Современные военные конфликты развиваются не по шаблону и требуют оригинального подхода. Об этом 21 декабря на расширенной коллегии Минобороны заявил Владимир Путин.

«В современных военных конфликтах побеждает тот, кто принимает нестандартные решения. В России нужно готовить соответствующие кадры», — подчеркнул президент.

Он добавил, что зачастую успех зависит от «выверенности и быстроты принятия решений в военной сфере», для чего нужно развивать системы искусственного интеллекта. «Российская армия должна освоить новые способы действий», — подытожил Путин.

Ранее на той же коллегии он рассказал о встревоженности из-за приближения НАТО к границам России.

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Комментарии (21)

alex715-6
Пока у руля руководители начальники кадровых служб, у которых песок сыпется, ничего не получится, так как их мнение единственно верное
Zet
"Большой оригинал" (с)
Петровых и Бошировых не хватает уже что ли?
Карабас Барабас
Володя: -Ну дайте нам уже поучаствовать в военном конфликте.
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