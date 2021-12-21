Bloomberg: Рост мировой экономики в IV квартале сократится вдвое из-за «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» может вдвое сократить рост глобального и российского ВВП, прогнозирует агентство Bloomberg 21 декабря.



По подсчётам экономистов агентства, мировая экономика за последние три месяца вырастет всего на 0,7%, что вдвое меньше чем в предыдущем, третьем, квартале. В зоне евро в четвертом квартале ожидается рост на 0,8% к предыдущему периоду. Это на 0,3% меньше, чем прогнозировалось ранее.



Bloomberg также изменил в худшую сторону прогнозы по росту экономик развивающихся стран. Так, по версии агентства, экономика России в четвертом квартале вырастет всего на 2,6%, что на 1,4% меньше предыдущего прогноза. Рост экономики Китая составит 4,5% (-0,5%), Бразилии — 2,6% (-1,4%).

