Bloomberg: Рост мировой экономики в IV квартале сократится вдвое из-за «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» может вдвое сократить рост глобального и российского ВВП, прогнозирует агентство Bloomberg 21 декабря.
По подсчётам экономистов агентства, мировая экономика за последние три месяца вырастет всего на 0,7%, что вдвое меньше чем в предыдущем, третьем, квартале. В зоне евро в четвертом квартале ожидается рост на 0,8% к предыдущему периоду. Это на 0,3% меньше, чем прогнозировалось ранее.
Bloomberg также изменил в худшую сторону прогнозы по росту экономик развивающихся стран. Так, по версии агентства, экономика России в четвертом квартале вырастет всего на 2,6%, что на 1,4% меньше предыдущего прогноза. Рост экономики Китая составит 4,5% (-0,5%), Бразилии — 2,6% (-1,4%).
При этом Bloomberg улучшил прогноз по росту экономики США — на 0,1%, до 1,2%, и Великобритании — на 0,4%, до 0,7%.
«Омикрон» — новый штамм коронавируса, который распространяется с рекордной скоростью и имеет множество мутаций. Что о нем известно, читайте в материале «Фонтанки».