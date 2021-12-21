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В Петербурге зафиксировали рекордное с конца осени число пациентов в «красных зонах»

Число пациентов с COVID-19 и пневмониями в больницах Петербурга второй день держится выше шести тысяч — это самые высокие значения с конца ноября, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 21 декабря, в стационарах Петербурга сейчас находятся 6 084 человека (накануне было 6 045). Из них 590 — в реанимации, 311 подключены к ИВЛ, 184 — во временном госпитале в «Ленэкспо», а 472 — в пансионате «Заря». Амбулаторно лечатся еще 25 703 человека.

Первично вакцинированы за сутки были 1 713 человек, закончили цикл — 6 219. Полностью привиты в Петербурге 2,56 млн жителей. В запасе 1 млн доз.

Как писала «Фонтанка», власти Петербурга готовят несколько сценариев новогодних каникул из-за «омикрона». А контактных лиц свозят в обсерватор «Балтиец».

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Комментарии (5)

52525252
Медики лечить не умеют. Когда болел все было методом тыка.
261844081
Разница в 40 человек? Не серьёзно, заболевших же не 4000 как ещё недавно было, а 2000 с чем-то. Кому нужна эта новость?
А13579
При всём уважении к медикам, но, после заявления президента о дополнительных новогодних выплатах эта новость, к сожалению, вполне предсказуема.
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