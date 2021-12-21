В Петербурге зафиксировали рекордное с конца осени число пациентов в «красных зонах»

Как говорится в эпидемиологической справке от 21 декабря, в стационарах Петербурга сейчас находятся 6 084 человека (накануне было 6 045). Из них 590 — в реанимации, 311 подключены к ИВЛ, 184 — во временном госпитале в «Ленэкспо», а 472 — в пансионате «Заря». Амбулаторно лечатся еще 25 703 человека.



Первично вакцинированы за сутки были 1 713 человек, закончили цикл — 6 219. Полностью привиты в Петербурге 2,56 млн жителей. В запасе 1 млн доз.



Как писала «Фонтанка», власти Петербурга готовят несколько сценариев новогодних каникул из-за «омикрона». А контактных лиц свозят в обсерватор «Балтиец».

