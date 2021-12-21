Автомобилистку отправили в колонию за сбитого байкера на Энгельса

ДТП произошло 9 мая 2018 года около 8:45 у дома 58 по проспекту Энгельса. Как сообщает 21 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимая двигалась на личном автомобиле Volvo V40 по Энгельса от Дрезденской в сторону Енотаевской улицы. На Т-образном перекрестке с Калязинской улицей она стала поворачивать налево на скорости около 22 км/ч, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент во встречном направлении прямо ехал мотоцикл Yamaha FZX750. Женщина не пропустила его, хотя имела возможность заметить вовремя, и, выехав на встречную полосу, столкнулась с ним.

В результате 23-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. Молодого человека госпитализировали, но спасти не смогли. 16 мая он скончался в больнице от тупой сочетанной травмы головы.

Автомобилистка свою вину не признала. Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Также с женщины взыскали 800 000 рублей компенсации морального вреда и 80 000 рублей за расходы на услуги представителя в пользу потерпевшей.