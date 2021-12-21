FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -12
74.29р83.62р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Автомобилистку отправили в колонию за сбитого байкера на Энгельса

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор автомобилистке, устроившей тяжелое ДТП с мотоциклом весной 2018 года. Травмы, полученные байкером, оказались смертельными.

10
Печать
ПоделитьсяПоделиться

ДТП произошло 9 мая 2018 года около 8:45 у дома 58 по проспекту Энгельса. Как сообщает 21 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимая двигалась на личном автомобиле Volvo V40 по Энгельса от Дрезденской в сторону Енотаевской улицы. На Т-образном перекрестке с Калязинской улицей она стала поворачивать налево на скорости около 22 км/ч, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент во встречном направлении прямо ехал мотоцикл Yamaha FZX750. Женщина не пропустила его, хотя имела возможность заметить вовремя, и, выехав на встречную полосу, столкнулась с ним.

В результате 23-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. Молодого человека госпитализировали, но спасти не смогли. 16 мая он скончался в больнице от тупой сочетанной травмы головы.

Автомобилистка свою вину не признала. Суд признал ее виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Также с женщины взыскали 800 000 рублей компенсации морального вреда и 80 000 рублей за расходы на услуги представителя в пользу потерпевшей.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Litl_m
Видимо, байкер был родственник какого-то чиновника. За такое ДТП в колонию-поселение не отправляют.
AMG65
Курица. Кстати, именно в таких лолво V40 как правило именно купившие права куры и ездят.
А13579
А бухим и наркоманам дают условные сроки… Получается, законодательство не приветствует трезвых водителей?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний