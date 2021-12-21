The New York Times: На Украину тайно отправили специалистов для предотвращения российских кибератак

США и Великобритания помогают Украине подготовиться к возможным кибератакам со стороны России. Об этом 21 декабря сообщает газета The New York Times.



«Соединенные Штаты и Великобритания тайно направили на Украину экспертов по кибервойне в надежде лучше подготовить страну к тому, что, по их мнению, следующим шагом России <...> могут стать кибератаки», — пишет издание.



По мнению западных специалистов, российские хакеры якобы могут атаковать электросети, банковскую систему, а также объекты экономики и правительства. Собеседники газеты указывают, что в последний месяц они фиксируют подготовку к кибератакам. По их оценкам, они могут произойти в январе.

