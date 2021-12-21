FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -12
74.29р83.62р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

The New York Times: На Украину тайно отправили специалистов для предотвращения российских кибератак

6
Печать

США и Великобритания помогают Украине подготовиться к возможным кибератакам со стороны России. Об этом 21 декабря сообщает газета The New York Times.

«Соединенные Штаты и Великобритания тайно направили на Украину экспертов по кибервойне в надежде лучше подготовить страну к тому, что, по их мнению, следующим шагом России <...> могут стать кибератаки», — пишет издание.

По мнению западных специалистов, российские хакеры якобы могут атаковать электросети, банковскую систему, а также объекты экономики и правительства. Собеседники газеты указывают, что в последний месяц они фиксируют подготовку к кибератакам. По их оценкам, они могут произойти в январе.

США рассматривают вариант размещения на Украине своих сил киберзащиты.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

hedgehog_
прислали больших таких мужыков с длинными ножницами, чтобы провода резать?
Yksy
Кибератаки это вообще огонь идея, можно рассказывать как они проходят, даже если их и близко не было
Cвифт
.... по секрету всему свету ?))) .... клоуны.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний