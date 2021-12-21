В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека

Два человека получили травмы в результате дорожной аварии на трассе Кемерово — Новокузнецк с участием машины главы Кузбасса. Об этом 21 декабря сообщает Центр медицины катастроф региона.



ДТП произошло в 09:00 (05:00 мск) в районе поселка Карагайла. Среди участников аварии оказался служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Глава региона ехал на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».



«Трасса Кемерово- Новокузнецк. Поворот на посёлок Карагайла. Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести», – заявили в Центре медицины катастроф.

