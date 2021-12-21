В ДТП с участием главы Кузбасса пострадали два человека

Два человека получили травмы в результате дорожной аварии на трассе Кемерово — Новокузнецк с участием машины главы Кузбасса. Об этом 21 декабря сообщает Центр медицины катастроф региона.
ДТП произошло в 09:00 (05:00 мск) в районе поселка Карагайла. Среди участников аварии оказался служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Глава региона ехал на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».
«Трасса Кемерово- Новокузнецк. Поворот на посёлок Карагайла. Госпитализировано двое пострадавших: мужчина 1967 года рождения, мужчина 1980 года рождения, оба в состоянии средней степени тяжести», – заявили в Центре медицины катастроф.
ТАСС со ссылкой на источник рассказывает об обстоятельствах ДТП. По данным собеседника информагентства, на трассе столкнулись семь автомобилей, среди которых оказался губернаторский Mercedes.
«Сначала столкнулись два автомобиля Hino, а через несколько минут в экстренно затормозивший грузовик MAN врезался автомобиль Renault Duster. Спустя некоторое время водитель автомобиля Toyota Corolla Axio, подъезжая к месту аварии и пытаясь избежать ДТП, потерял управление и наехал на дорожное ограждение. После удара иномарка столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Mercedes, а затем врезалась в стоявший на обочине грузовик Hino. Пострадали два человека», – пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Цивилев не пострадал. Погибших в результате происшествия нет.