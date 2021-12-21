Губернатор Кузбасса попал в ДТП на служебном автомобиле

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП на служебном автомобиле. Об этом 21 декабря говорится в телеграм-канале губернатора.



Авария произошла в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла. Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, медики скорой оказывают им помощь на месте.



Уточняется, что губернатор ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная».



Как пишет РИА Новости, Сергей Цивилев не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются.