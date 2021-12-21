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Загоревшийся диван выгнал более 700 человек из общежития Макаровки. Прокуратура начала проверку

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Экстремальную побудку пережили студенты Санкт-Петербургского университета морского и речного флота имени адмирала Макарова ночью 21 декабря. Более семисот человек оказались на улице из-за горевшего дивана.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Санкт-Петербургском шоссе, 43, поступил на пульт дежурного в 02:36. На место выехали три расчёта. «В холле второго этажа обгорел диван. В 02:56 пожар ликвидирован», — сообщают в МЧС.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры отметили, что были эвакуированы 720 человек.

После случившегося транспортная прокуратура начала проверку: надзор выяснит, насколько в общежитии соблюдают пожарную безопасность.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Видимо в горячих тырнет боях подбили Боевой Диван.
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