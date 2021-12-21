Загоревшийся диван выгнал более 700 человек из общежития Макаровки. Прокуратура начала проверку

Экстремальную побудку пережили студенты Санкт-Петербургского университета морского и речного флота имени адмирала Макарова ночью 21 декабря. Более семисот человек оказались на улице из-за горевшего дивана.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Санкт-Петербургском шоссе, 43, поступил на пульт дежурного в 02:36. На место выехали три расчёта. «В холле второго этажа обгорел диван. В 02:56 пожар ликвидирован», — сообщают в МЧС.
В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры отметили, что были эвакуированы 720 человек.
После случившегося транспортная прокуратура начала проверку: надзор выяснит, насколько в общежитии соблюдают пожарную безопасность.