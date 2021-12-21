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Правительство расширяет список ведомств, которые будут принимать обращения через «Госуслуги»

Эксперимент по приему обращений граждан в государственные органы через портал госуслуг продлен еще на год. При этом список ведомств, которые в нем участвуют, расширили. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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Как сообщается 21 декабря на сайте правительства РФ, срок проведения эксперимента по внедрению обратной связи госорганов с гражданами на базе единого портала госуслуг продлевается до 30 декабря 2022 года. Одновременно расширяется список участвующих в нем ведомств. Если раньше обращения через «Госуслуги» принимали только три — Минздрав, Минпросвещения и Фонд обязательного медицинского страхования, то теперь к пилоту смогут подключиться и другие федеральные органы власти, а также аппарат правительства РФ, Центризбирком и Госдума.

В рамках эксперимента граждане могут направлять обращения в ведомства, участвующие в проекте, в электронном виде. Для этого можно воспользоваться специальной формой на портале госуслуг, мобильным приложением «Госуслуги. Решаем вместе» или специальными виджетами на сайтах органов власти. Статус и результаты рассмотрения при этом отображаются в личном кабинете на «Госуслугах».

Накануне Мишустин также подписал постановление, согласно которому с 2022 года на портале госуслуг станут доступны более сотни региональных услуг. Среди них, например, оформление пособий на ребенка, проведение техосмотра, регистрация прав на недвижимость и получение различных лицензий и разрешений.

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Комментарии (2)

teodor
А потом придет суровый сантехник в цод госуслуг и привет всем услугам)))
angel of death
в морг через госуслуги? =)
собственные похороны можно уже заказывать? или ждём обновления от программистов? =)))))
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