Правительство расширяет список ведомств, которые будут принимать обращения через «Госуслуги»

Как сообщается 21 декабря на сайте правительства РФ , срок проведения эксперимента по внедрению обратной связи госорганов с гражданами на базе единого портала госуслуг продлевается до 30 декабря 2022 года. Одновременно расширяется список участвующих в нем ведомств. Если раньше обращения через «Госуслуги» принимали только три — Минздрав, Минпросвещения и Фонд обязательного медицинского страхования, то теперь к пилоту смогут подключиться и другие федеральные органы власти, а также аппарат правительства РФ, Центризбирком и Госдума.

В рамках эксперимента граждане могут направлять обращения в ведомства, участвующие в проекте, в электронном виде. Для этого можно воспользоваться специальной формой на портале госуслуг, мобильным приложением «Госуслуги. Решаем вместе» или специальными виджетами на сайтах органов власти. Статус и результаты рассмотрения при этом отображаются в личном кабинете на «Госуслугах».

Накануне Мишустин также подписал постановление, согласно которому с 2022 года на портале госуслуг станут доступны более сотни региональных услуг. Среди них, например, оформление пособий на ребенка, проведение техосмотра, регистрация прав на недвижимость и получение различных лицензий и разрешений.