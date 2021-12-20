На портале госуслуг с 2022 года станут доступны более ста региональных сервисов

Как рассказал на совещании с вице-премьерами 20 декабря председатель правительства Михаил Мишустин, речь идет об услугах, которые раньше предоставлялись только на порталах самих субъектов РФ или сайтах профильных ведомств, либо вовсе не были доступны онлайн. В их числе, например:
- назначение пособий на детей,
- проведение техосмотра самоходных машин и других видов техники,
- регистрация прав на недвижимость,
- прием деклараций по налогу на доходы физических лиц,
- предоставление выписки из государственного лесного реестра,
- получение различных лицензий и разрешений, в том числе на капитальное строительство и ввод объекта в эксплуатацию,
- согласование перепланировки в квартире,
- аттестация школьных педагогов,
- признание гражданина нуждающимся в соцобслуживании,
- предоставление бесплатного жилья.
По словам Мишустина, изменения направлены на «формирование простой и удобной цифровой среды», чтобы почти все социально значимые услуги можно было оформить в электронном формате без необходимости ездить, например, в другой город. Полный перечень сервисов, которые смогут быть доступны на «Госуслугах», приведен в постановлении.