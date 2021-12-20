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На портале госуслуг с 2022 года станут доступны более ста региональных сервисов

Правительство РФ утвердило постановление, расширяющее функционал портала госуслуг. С 2022 года на нем станут доступны более сотни региональных услуг, включая оформление пособия на детей и проведение техосмотра. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

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Как рассказал на совещании с вице-премьерами 20 декабря председатель правительства Михаил Мишустин, речь идет об услугах, которые раньше предоставлялись только на порталах самих субъектов РФ или сайтах профильных ведомств, либо вовсе не были доступны онлайн. В их числе, например:

  • назначение пособий на детей,
  • проведение техосмотра самоходных машин и других видов техники,
  • регистрация прав на недвижимость,
  • прием деклараций по налогу на доходы физических лиц,
  • предоставление выписки из государственного лесного реестра,
  • получение различных лицензий и разрешений, в том числе на капитальное строительство и ввод объекта в эксплуатацию,
  • согласование перепланировки в квартире,
  • аттестация школьных педагогов,
  • признание гражданина нуждающимся в соцобслуживании,
  • предоставление бесплатного жилья.

По словам Мишустина, изменения направлены на «формирование простой и удобной цифровой среды», чтобы почти все социально значимые услуги можно было оформить в электронном формате без необходимости ездить, например, в другой город. Полный перечень сервисов, которые смогут быть доступны на «Госуслугах», приведен в постановлении.

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Комментарии (2)

тов
У портала госуслуг серверная как в гиббд - под текущими канализационными трубами?
kоt-obormot
Вот раздолье то будет для кибержуликов.
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