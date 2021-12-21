«Популярный тиктокер» тестировал полицию Петербурга придуманными бомбами

Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, накануне утром полицейским переслали сразу две анонимки, которые едва не затерялись на почте метро и МЧС. Автор одной воспользовался именем 17-летнего тиктокера из Москвы, который к зиме набрал миллион подписчиков и покоряет второй. Он подчеркнул в послании, что популярен, и объявил тест для правоохранителей: найти и обезвредить бомбы, спрятанные на каждой станции метро.



Проверка показала, что взрывчатка была выдумкой. Второе письмо пришло от уже знакомого «бомбиста», привязанного к имени Шамиля Басаева. Он отошёл от привычного списка из станций метро и школ и перечислил Анненкирхе и концертные площадки: «Октябрьский», «Тинькофф Арену», ДК Ленсовета, A2 Green Concert и Aurora concert hall. В ходе осмотра ничего взрывоопасного найдено не было. Персонал не эвакуировали.

