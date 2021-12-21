FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -12
74.29р83.62р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

«Популярный тиктокер» тестировал полицию Петербурга придуманными бомбами

Очередную проверку петербургского метрополитена спровоцировал почтовый хулиган, представившийся тиктокером. Его коллега по интересам от имени террориста отправил полицейских в Анненкирхе.

0
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 21 декабря, накануне утром полицейским переслали сразу две анонимки, которые едва не затерялись на почте метро и МЧС. Автор одной воспользовался именем 17-летнего тиктокера из Москвы, который к зиме набрал миллион подписчиков и покоряет второй. Он подчеркнул в послании, что популярен, и объявил тест для правоохранителей: найти и обезвредить бомбы, спрятанные на каждой станции метро.

Проверка показала, что взрывчатка была выдумкой. Второе письмо пришло от уже знакомого «бомбиста», привязанного к имени Шамиля Басаева. Он отошёл от привычного списка из станций метро и школ и перечислил Анненкирхе и концертные площадки: «Октябрьский», «Тинькофф Арену», ДК Ленсовета, A2 Green Concert и Aurora concert hall. В ходе осмотра ничего взрывоопасного найдено не было. Персонал не эвакуировали.

О письме от имени тиктокера петербургские полицейские проинформировали столичных коллег. Те уже побеседовали с матерью Ивана Золотова. По её словам, аккаунты сына в соцсетях ранее были взломаны, некоторое время неизвестные одолевали его звонками. «Женщина рассказала, что последний месяц сын находится постоянно с ней и не ходит в школу, так как ранее уже поступила в полицию угроза якобы от её сына», — пишет РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний