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Фанаты Галявиева объявили о большом взрыве на несколько городов. Среди целей — петербургское метро

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Анонимку со списком «заминированных» объектов получили сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях петербургского МЧС. В зоне особого внимания оказалось метро, но главной целью почтовых бомбистов стала Казань.

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, накануне утром неизвестный эпистолярно требовал свободы для казанского стрелка Ильназа Галявиева. К исполнению подстёгивал, обещая привести в действие взрывные устройства, якобы заложенные в метрополитенах Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Екатеринбурга. Новосибирск, где также есть метро, остался без внимания.

Самой масштабной целью обозначили Казань. Там будто бы заминировали вокзалы, правительство, школы, университеты и ТЦ. Местных правоохранителей, вероятно, известили.

В Петербурге полицейские вздохнули и снова спустились в метро на несколько часов. Проверили все станции без эвакуации пассажиров, ничего взрывоопасного не нашли.

По этому же маршруту ходили 14 декабря после анонимки, которая пришла на почту ФСБ. Список «заминированных» объектов был скромнее: только станции на трёх линиях подземки. На всякий случай проверяли все.

Оба письма были отправлены с ящиков, зарегистрированных на защищенных почтовых сервисах protonmail.com. Адреса отличаются только количеством повторов «числа зверя» 666 после имени террориста Шамиля Басаева.

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Комментарии (1)

266929209
Ципсо резвятся, скорее всего.
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