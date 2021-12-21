Смольный пригрозил УК и ТСЖ штрафами за плохую уборку снега в Петербурге

«В связи с нестабильными погодными условиями и обильными снегопадами обращаем внимание руководителей управляющих организаций: УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК на необходимость усилить работу по содержанию придомовых территорий! Ежедневно следить за состоянием кровель, не допускать образование наледи и снежных шапок на крышах домов», — цитирует начальника ведомства Ольгу Акацевич пресс-служба Смольного.

Акацевич добавила, что управляющим компаниям, которые не справятся с работой вовремя, грозит административная ответственность. Так, для ТСЖ, ЖСК и обслуживающих организаций за ненадлежащее содержание домов предусмотрен штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических — от 40 до 50 тысяч. Для лицензиатов предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей на должностных лиц и от 250 до 300 тысяч на юридических.



А за нарушение требований к зимней уборке, в том числе по очистке кровель от наледи, должностным лицам грозит административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а юридическим — от 100 тысяч до 1 млн рублей.



Накануне губернатор Александр Беглов выступил с резкой критикой качества уборки снега в Петербурге. Он отметил, что «разгильдяйство и безответственность в этом вопросе недопустимы».

