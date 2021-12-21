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Не так страшен мороз… Петербург снова во власти холодов, так будет до Нового года

Обещанное похолодание пришло в Петербург после кратковременной оттепели. Горожанам лучше одеться потеплее.

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По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 декабря в городе ожидаются небольшой снег и умеренный ветер. На дорогах гололедица. Днем похолодает до -12 градусов, а в ночь на среду столбики термометров опустятся до -14 градусов.

В четверг, 23 декабря, в Петербург придет метель. По данным «Яндекса», холода ударят еще и в конце недели, так, в воскресенье температура понизится до -15 градусов.

Ранее «Фонтанка» подробно расспросила синоптиков о погоде в Северной столице в новогоднюю ночь. Специалисты прогнозируют морозы и небольшой снег.

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Комментарии (3)

266939547
Я сегодня видела 3(!!!) дворников, они гребли снежок на детской площадке втроем на пятачке 2 метра. Значит ,они существуют!!
_Igor_
Любители мрака, дубака, обморожений, ушибов, растяжений и переломов ликуют!
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