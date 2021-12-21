Не так страшен мороз… Петербург снова во власти холодов, так будет до Нового года

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 декабря в городе ожидаются небольшой снег и умеренный ветер. На дорогах гололедица. Днем похолодает до -12 градусов, а в ночь на среду столбики термометров опустятся до -14 градусов.

В четверг, 23 декабря, в Петербург придет метель. По данным «Яндекса», холода ударят еще и в конце недели, так, в воскресенье температура понизится до -15 градусов.



Ранее «Фонтанка» подробно расспросила синоптиков о погоде в Северной столице в новогоднюю ночь. Специалисты прогнозируют морозы и небольшой снег.

