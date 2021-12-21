Человек погиб при пожаре в деревянном доме в Красном Селе

На юго-западе Петербурга в ночь на вторник тушили пожар. Жертвой огня стал один человек.



Как сообщает 21 декабря пресс-служба городского ГУ МЧС, сигнал о возгорании в доме 56 на улице Голубко в Красном Селе поступил в 01:19. Горел старый одноэтажный обшитый вагонкой дом на площади 36 квадратов. В 02:20 пожар был локализован.



В сгоревшем доме спасатели обнаружили тело погибшего. Его пол и личность устанавливаются.



Накануне «Фонтанка» писала, что при квартирном пожаре в Старом Петергофе погиб мужчина.

