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Человек погиб при пожаре в деревянном доме в Красном Селе

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На юго-западе Петербурга в ночь на вторник тушили пожар. Жертвой огня стал один человек.

Как сообщает 21 декабря пресс-служба городского ГУ МЧС, сигнал о возгорании в доме 56 на улице Голубко в Красном Селе поступил в 01:19. Горел старый одноэтажный обшитый вагонкой дом на площади 36 квадратов. В 02:20 пожар был локализован.

В сгоревшем доме спасатели обнаружили тело погибшего. Его пол и личность устанавливаются.

Накануне «Фонтанка» писала, что при квартирном пожаре в Старом Петергофе погиб мужчина.

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