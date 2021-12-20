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Госдеп США советует американцам избегать посещения Украины из-за «угрозы вторжения» России

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Государственный департамент США рекомендует американцам не ездить на Украину из-за угрозы возможного «вторжения России». Об этом сообщается 20 декабря на сайте посольства США в Киеве.

«Граждане США должны знать о сообщениях о том, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины <...> Граждане США, решившие поехать на Украину, должны знать, что военные действия России на территории Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины», — говорится в сообщении.

По мнению дипломатов, условия безопасности у границ Украины, а также в Крыму «непредсказуемы и могут ухудшиться без особого уведомления».

Ранее ряд западных СМИ сообщали, что Россия якобы готовит «вторжение на Украину». Российские власти отрицали все обвинения, но предупредили, что «любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться».

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Комментарии (18)

Nothing
Знаете, уважаемая Фонтанка, я ухожу от Вас, потому - что Вы работаете на Режим. Арривидерчи!
Nothing
Фонтанка, КГБычно в своем амплуа!
265869937
А все из-за живущего в кремле Кра́мпуса
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